Festa per i 101 anni di Lidia

Il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni, insieme al vice Omar Tognini, nel pomeriggio di lunedì si è recato alla casa famiglia per anziani e adulti inabili “Maria Ruggeri” della frazione di Monti per festeggiare il compleanno di Lidia che ha spento 101 candeline. Un momento di festa per il grande traguardo raggiunto da Lidia, e all’amministrazione comunale si sono uniti anche la nipote Sabrina, gli amici della struttura e lo staff con la titolare Elisa Nardini.

La signora Lidia, che è ospite della struttura da ben tredici anni, ringrazia tutti per l’affetto che le hanno dimostrato. "A causa della pandemia – ha detto il sindaco Martelloni – non abbiamo potuto festeggiare i cento anni, ma oggi siamo qui con ancor più entusiasmo per la straordinaria meta dei 101".