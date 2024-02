Festa per i 101 anni di Armida Drovandi

Una giornata speciale il 6 febbraio per Armida Drovandi. Quel giorno ha festeggiato con i suoi famigliari nella casa per anziani Villa Sole di Villafranca il traguardo raggiunto di 101 anni. La nonnina è ancora molto lucida ed arzilla, ricorda il passato con nostalgia: una vita densa di affetti e lavoro, che l’ha vista impegnata sin dalla giovane età a sostenere la famiglia. Si era sposata con il pontremolese Aurelio Cavellini di Vignola e nella frazione è rimasta per molto tempo. Il vento della storia ha rapito i suoi sogni evaporati troppo in fretta per la tragedia della seconda guerra mondiale. La signora Armida ha visto scorrere eventi e vicende che rimangono incancellabili. E’ una memoria storica di quel travagliato periodo e in tanti si sono recati a farle gli auguri. Non sono mancati in famiglia il tradizionale brindisi per l’invidiabile traguardo e l’immancabile soffio sulla torta con le candeline.