Per il terzo anno consecutivo la polizia municipale di Massa, su impulso del comandante Giuliano Vitali e con l’organizzazione dell’agente Davide Vanelli, sarà sul territorio per due iniziative.

"La prima nel giorno di San Valentino, quando al Lago del Sole insieme all’associazione Foryou andremo a fare visita agli ospiti della struttura che organizza attività en plen air – spiega Vanelli – Ci vestiremo da supereroi oppure ci presenteremo in divisa, a sorpresa! Porteremo ai ragazzi chiacchiere e stelle filanti. Faremo foto con loro e ci divertiremo. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e anzi l’invito è quello ad accorrere numerosi: non serve prenotare e l’ingresso è libero. Ci sarà il comandante Vitali, il parroco don Giò e insieme a me dal comando anche l’agente Alessio Vitaloni". La seconda iniziativa in programma è invece dedicata al Noa, reparto pediatria. "Martedì 21 ci sarà un altro appuntamento importante, la mattina ci recheremo infatti al Noa e poi all’Opa con il collega Vitaloni – aggiunge l’agente Vanelli – Saremo vestiti da Capitan America Alessio e da Uomo Ragno. Anche lì ci saranno sia don Giò che il comandante della municipale e il vescovo Vaccari. Porteremo 300 album dei cucciolotti con le figurine. E anche una bella donazione da parte del Conad per il reparto".