Festa in abiti storici al Capodanno dell’Annunciazione

Vetrina importante per la provincia apuana grazie alla partecipazione al “Capodanno dell’Annunciazione”. Si è trattato di tre giorni (24-25-26 marzo) nei quali si sono svolti seminari, mostre, un grande corteggio in abiti storici di gruppi da tutta la Toscana, esibizione dei gruppi storici e approfondimenti, oltre alla parte istituzionale alla quale hanno partecipato sia il governatore Eugenio Giani, sia il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, oltre alle autorità civili e militari e religiose e oltre a moltissimi sindaci, parlamentari, esperti, professori universitari. La Regione ha introdotto tra gli eventi di particolare interesse il “Capodanno dell’Annunciazione” per ricordare che su gran parte della Toscana l’anno civile iniziava il 25 marzo (è stato così fino al 1749 quando il Granduca Francesco III di Lorena fissò con decreto il primo gennaio come data di inizio dell’anno civile uniformandosi al resto d’Europa). Ogni anno è scelta dal comitato storico della Regione una città ospitante. Dopo Firenze lo scorso anno, quest’anno è toccato ad Arezzo. Hanno partecipato per il Ducato di Massa Luigi Badiali, per il Gruppo Storico di Fivizzano Riccardo Fazzini, per la Compagnia del Piagnaro Manuel Buttini. Tra i gruppi che si sono esibiti domenica successo delle danze storiche del Ducato di Massa, sbandieratori, danze storiche e i combattimenti della Compagnia del Piagnaro di Pontremoli.