Festa grande per la cerimonia del Campionato di giornalismo

Ci siamo, è tempo di festeggiare. Il campionato di giornalismo “Cronisti in classe” de La Nazione è giunto alle battute conclusive e stamani si svolgerà la premiazione delle scuole che hanno aderito al progetto, giunto all’edizione 22. Appuntamento alle 10 a Palazzo Ducale, in Sala della Resistenza. Saranno presenti i baby giornalisti, il viceprefetto Antonino Volpe, la vicepresidente della Provincia di Massa Carrara Maria Grazia Tortoriello, i cronisti de La Nazione con il capocronista di Massa Carrara Emanuela Rosi e naturalmente i rappresentanti degli sponsor. Organizzato dal quotidiano con il supporto di SpeeD per il marketing, il campionato è stato sostenuto da partner sia locali che regionali: Conad, Autolinee Toscane, Consiglio regionale della Toscana, Cispel, Autorità idrica toscana, Anbi, Aci Massa Carrara, Cartiere Carrara e Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Bellissimi i temi sviluppati: oltre alle tracce proposte dai nostri sponsor, i ragazzi hanno spaziato con fantasia e curiosità per realizzare gli approfondimenti. Quest’anno hanno partecipato 28 classi da Massa, Carrara, Montignoso e dai paesi della Lunigiana: oltre 500 studenti di 15 scuole tra medie ed elementari. Ecco tutti gli istituti partecipanti all’edizione di quest’anno: scuola secondaria di primo grado Giorgini di Montignoso; Istituto comprensivo Moratti, plesso di Casola in Lunigiana; scuola secondaria di primo grado Staffetti, Istituto comprensivo Massa2; scuola secondaria di primo grado Quartieri di Coloretta di Zeri, Istituto comprensivo Tifoni; Laboratorio di giornalismo della scuola secondaria di primo grado Moroello Malaspina di Massa; scuola secondaria di primo grado Ferrari, Istituto comprensivo Massa3; scuola secondaria di primo grado Galilei, plesso di Monzone dell’Istituto comprensivo Moratti; l’Ipm di Pontremoli; scuola secondaria di primo grado Da Vinci-Leopardi, Istituto comprensivo Menconi di Avenza; le scuole dell’Istituto comprensivo Carrara e Paesi a monte: Carducci, Saffi e Mazzini; scuola secondaria di primo grado Alighieri di Arpiola di Mulazzo; scuola primaria Le Grazie di Massa e scuola primaria di primo grado, plesso di Caniparola (Fosdinovo), Istituto comprensivo Bonomi.

Irene Carlotta Cicora