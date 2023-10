Festa grande per i 10 anni del Ccn. Tanti eventi per una città più viva

Emozioni e riflessioni, ieri in piazza Aranci, per i festeggiamenti del decennale di attività del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’. Sia i commercianti che molti cittadini, grandi e piccini, si sono riuniti in un abbraccio simbolico per ricordare questi 10 anni di iniziative organizzate dal Ccn. A testimonianza dei progetti portati a compimento sono state apposte dieci bacheche, una per ogni anno, con le fotografie degli eventi.

’Massa da Vivere’ nasce nel 2013 con l’evento ’Massa è in Forma’ (che viene riproposto oggi) ma non si ferma lì. L’associazione dei commercianti del centro storico ha proposto ai cittadini un ventaglio di manifestazioni per ogni fascia d’età. Non solo sport, ma anche arte, musica e, soprattutto, divertimento. Le festività annuali, a Massa, sono state da un decennio scandite dagli eventi del Ccn: lo ’sbarazzo’, la cena d’estate ’bianca’, ’Massa a 33 giri’. Per non parlare del Natale con i ’folletti’ che si riversano nelle strade del centro, ’folletti’ che escono dal ’bosco’ creato proprio dalla fantasia degli organizzatori di ’Massa da Vivere’ e che, ogni anno, danno un tocco di magia in più al Natale massese.

I cittadini hanno voluto essere presenti all’anniversario proprio per dire grazie ai suoi fondatori, ai presidenti e agli organizzatori che si sono susseguiti negli anni. Ad aprire le danze le note dei tamburi del gruppo Petrasamba i quali hanno poi lasciato spazio ai ringraziamenti della presidente Elisabetta Zanetti e degli ex presidenti Andrea Berlucchi e Cristian Lazzarelli. Ed è proprio Lazzarelli a sottolineare l’importanza della collaborazione con le autorità locali per la realizzazione degli eventi, trovando un ottimo alleato nel Comune. Presenti, a rappresentare l’amministrazione, il vice sindaco Andrea Cella e l’ex assessore Gabriele Carioli. Secondo Carioli, la forza del Ccn ’Massa da Vivere’ risiede "nella capacità di presentare eventi ricorrenti, ossia progetti che si possono riproporre ogni anno poiché molto apprezzati dai cittadini". Di questi anni di lavoro, dalle parole degli addetti ai lavori, si comprende che ciò che rimane non sono le ore passate a progettare e nemmeno la fatica degli allestimenti, ma la possibilità di vedere l’emozione negli occhi della gente, soprattutto dei bambini, duranti gli eventi organizzati.

Ringraziamento di merito per un’emozionata Patrizia Fazzi, storica fondatrice di ’Massa da Vivere’, definita da Berlucchi come la "benzina del nostro motore", la quale, insieme al marito Severino Meloni sono ancora oggi parte operativa e pratica dell’associazione. La cerimonia si è conclusa con il brindisi finale sulle note del gruppo Petrasamba il quale ha continuato il suo show per i locali e i negozi del centro che, per l’occasione, hanno proposto promozioni, sconti e offerte.

Guendalina Morelli