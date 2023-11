Festa grande per Desiree

La festa tanta attesa è arrivata, Desiree ha festeggiato i suoi 18 anni. Ed è stata una bella festa per la gioia anche dei genitori Lorenza Raffi e Daniele Dell’Amico, della nonna Andreinella Agresti, degli zii Edilia Raffi e Marco Valeri e delle sue migliori amiche Iris Farusi e Giulia Lollo, che hanno aiutato la neo maggioerenne a prepararsi per la serata e a indossare il magnifico vestito sistemato su misura per lei da Francini. A immortalare il compleanno gli scatti del nostro Fabrizio Nizza. Un ringraziamo anche alla pasticceria Aldo, per la torta, e a tutto lo staf della Fortezza da Piè.