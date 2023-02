Festa grande a Marina di Massa con il carnevale dei commercianti

Marina si popola con il carnevale dei commercianti. Ogni volta il Carnevale impazza sorprendendo sempre in modo diverso, regalando gioia ed entusiasmo alle persone che vi partecipano. Grande successo domenica scorsa per ia partecipazione di numerose mascherine e bimbi in vena di fare festa in viale Colombo. Tra la Tordelleria Giusti e la Pizzeria Alfiero – organizzatori dell’evento – in mezzo a principesse, supereroi e l’incredibile Hulk, l’esilarante esibizione di un fantastico giocoliere che con le sue strabilianti performance ha saputo coinvolgere grandi e piccini. Il culmine dello spettacolo si è però raggiunto con Mangiafuoco e la spericolata passeggiata della trampoliera dai multicolorati nastri svolazzanti. Esibizioni, canti giochi e coriandoli a volontà per fare festa.

Il carnevale dei commercianti di Marina di Massa è stata anche l’occasione per assaggiare i tipici dolci di carnevale come le squisite ’chiacchiere’ e ’castagnole’ della tradizione Giusti e gli immancabili bomboloni di Alfiero che hanno coronato il gusto di una vera festa cittadina.

Un pomeriggio trascorso in allegria e all’aria aperta con giochi, dolci e musica, dando ampio spazio alla fantasia e ai colori per ripopolare le strade di Marina di Massa.