Festa finita a schiaffi Entra senza permesso e colpisce... un poliziotto

Un Ferragosto davvero particolare quello vissuto sul litorale marinello. Un uomo, dopo aver alzato il gomito, ha pensato bene di entrare in una festa privata in uno stabilimento balneare e litigare con i presenti, per poi concludere sferrando un pugno a uno dei presenti.

Peccato che la ’vittima’ fosse un poliziotto, che ha rimesso subito il riga l’uomo troppo ’vivace’. Siamo sul litorale marinello, ora di cena, uno degli stabilimenti balneari ha pensato di organizzare una festa a tema per festeggiare con i suoi clienti il tradizionale Ferragosto.

Tutto bene fino a quando a uomo, raccontano alcuni testimoni, già in stato di ebbrezza, si è avvicinato all’ingresso con la volontà di entrare nello stabilimento balneare. Gli addetti alla sicurezza alla porta hanno inizialmente parlato con l’uomo, spiegandogli le motivazioni dell’accesso negato, poi l’hanno inviato ad andarsene. Non contento delle spiegazioni arrivate dalla sicurezza, l’uomo ha pensato bene di aggirare il problema, passando da un sentiero limitrofo all’ingresso e guadagnando la spiaggia.

Una volta dietro lo stabilimento, ha raggiunto il luogo della festa. Alcuni dei presenti si sono accorti subito della sua presenza e hanno tentato di fermare la sua ’incursione’ non autorizzata. A poco sono valsi i tentativi di allontanarlo, l’uomo non ne voleva sapere di andarsene.

Anzi, ha iniziato a inveire contro i presenti, addirittura sferrando un pugno a uno degli invitati al party. Peccato che a essere aggredito è stato un poliziotto, che ha riportato sulla retta via l’uomo, poi allontanato dal luogo della festa.