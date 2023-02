Festa dimezzata, salta il Carneval profano

di Alessandra Poggi

Salta il Carneval profano della Pro loco sulla via Francigena. Nonostante l’annunciata co progettazione con il Comune, la manifestazione non si farà per una questione di contributi: solo 5mila euro a fronte dei 13mila necessari. E così una delle manifestazioni più sentite di Avenzache coinvolge tutte le scuole della frazione, che già erano al lavoro per costruire maschere e creazioni in cartapesta per la grande sfilata in via Giovan Pietro, è stata annullata in fretta e furia dagli stessi organizzatori. Le ragioni in una lunga lettera a firma della Pro loco di Avenza. "Continua la soap opera delle manifestazioni di Avenza – scrivono dalla Pro loco – con la cancellazione del Carneval profano. Dopo una lunga contrattazione con l’amministrazione comunale sulla cifra da destinare alla manifestazione, abbiamo rifiutato il contributo da 5mila euro, inaccettabile a fronte di un preventivo di quasi 13mila euro, che avrebbe previsto la copertura di una vasta area tra via Giovan Pietro, centro storico e piazze, con la partecipazione di 80 artisti, la realizzazione del fantoccio di Carnebacco da bruciare in piazza Finelli, allestimenti a tema, quasi cento postazioni di gioco fisse, musica dal vivo, costi per la sicurezza, Siae, pubblicità e occupazione di suolo pubblico".

Ma soprattutto la manifestazione avrebbe contato la partecipazione delle scuole e di migliaia di bambini. "L’amministrazione ha rifiutato – proseguono da Pro loco – e così abbiamo ridotto l’offerta del Carnevale chiedendo 9mila euro, ma ci hanno risposto picche di nuovo. Ci hanno detto che dovevamo fare tutto con 5mila euro (averlo saputo in campagna elettorale). Abbiamo spiegato che quella cifra non sarebbe bastata per chiudere tutto il centro, garantire la sicurezza delle famiglie e riempire di contenuti le strade e le piazze. Abbiamo provato a metterci più volte in contatto con la sindaca, ma non ci ha mai ricevuti. La tanto sbandierata promozione della via Francigena in campagna elettorale passa anche dalle uniche manifestazioni che si svolgono ad Avenza. Sperando si tratti di una falsa partenza i cittadini di Avenza si chiedono cosa voglia fare l’amministrazione della festa Medievale, del Carnevale profano, della fiera di San Marco e della defunta lirica sotto la torre. I progetti della Pro loco di Avenza sono nati per contribuire a riqualificare il centro geometrico del Comune di Carrara, un luogo strategico gravato da laceranti problemi di inquinamento industriale, falde inquinate, edifici dismessi, con un centro invaso dal traffico e in stato di avanzato degrado".