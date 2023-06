Festa di Solidarietà a Casa Pellini, 29° edizione con tordelli, taglierini e grigliate

Domani sera il giardino di Casa Pellini si anima con la ‘Festa di solidarietà’ della parrocchia di San Pietro di don Marino Navalesi, che quest’anno festeggia la ventinovesima edizione. Una sagra tanto attesa dalla comunità avenzina e non solo, che ogni anno vede sotto la suggestiva Torre di Castruccio centinaia di persone. La festa negli anni è diventata famosa perché a base di cucina casalinga con piatti tipici come i tordelli alla carrarina, tutti rigorosamente impastati a mano, taglierini nei fagioli, trippa, testaroli al pesto. Ma anche sgabei con gli affettati misti, grigliate e dolci. Il tutto cucinato dai volontari della parrocchia. La festa di ‘Solidarietà’ è realizzata con il circolo Anspi Pier Giorgio Frassati, e va in scena venerdì, sabato e domenica, venerdì 30 giugno, e sabato 1 e domenica 2 luglio. Casa Pellini può contenere fino a 600 posti a sedere, è consigliata la prenotazione al numero 331 35.70.774.