Festa di primavera per la comunità rumena tra musica, balli e premi

La comunità rumena si ritrova oggi per celebrare la Giornata della donna. Dopo il grande successo della festa organizzata nei giorni scorsi al Lago del Sole, a Massa, dove hanno partecipato centinaia di persone, stavolta l’associazione Comunitatea Romana Daciada si sposta al Circolo Endas Pietro Isoppi di Avenza. Dalle 12 e fino al tardo pomeriggio va in scena la ‘Festa di primavera’ con il catering assicurato dal ristorante Transilvania di Massa, punto di riferimento per la grande comunità rumena qui residente. Musica tradizionale e moderna per tutta la giornata con cantanti e musicisti rumeni con la partecipazione in particolare del gruppo Ciprian Danila si Mary Sotir. Poi una sfilata di costumi tradizionali ma soprattutto la Comunità rumena Daciada premierà le donne rumene residenti sul territorio che hanno eccelso in diversi campi, dalla sanità all’imprenditoria, dallo sport alla cultura. Ingresso 5 euro, gratuito per le donne.