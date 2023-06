Festa della Repubblica in piazza Onorificenze e gran concerto lirico

Il 77° anniversario della fondazione della Repubblica sarà festeggiato questa mattina, alle 11, in piazza Aranci. Nel contesto della cerimonia, il prefetto Guido Aprea consegnerà agli insigniti residenti nei Comuni della provincia, la medaglia d’onore concessa ai cittadini, militari e civili internati nei lager nazisti le onorificenze dell’ordine “al merito della Repubblica italiana”. Queste le onorificenze. Due le Medaglie d’onore, a Marco Poli e Aleandro Sarti. Il grado di Commendatore va a Mario Gerardo Cecire, quello di Ufficiale a Paolo Vittorio Maggiani mentre nominati Cavalieri Raffaele Cavallo, Giuseppe Fugacci ed Elena Galeano.

La festa voluta dalla Prefettura, cominciata ieri con un interesante spettacolo di Alessandra Berti andato in scena nel carcere di Massa sulla storia di Peppino Impastato, si concluderà in serata (ore 21) con un bellissimo concerto nel cortile di Palazzo Ducale a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Su volontà e impulso del prefetto Aprea, il circolo carrarese Amici della Lirica ’A. Mercuriali’, che quest’anno festeggia 50 anni di attività, è stata chiamata a organizzare l’evento che vedrà protagonisti quattro delle più acclamate voci a livello internazionale accompagnate al pianoforte dal maestro Pietro Mariani e dal giovane pianista Davide Lena. Si tratta del basso Giorgio Giuseppini di Massa, del baritono Sergio Bologna di Carrara, della soprano Alida Berti di Pietrasanta e del tenore Amadi Lagha, franco-tunisino di origine ma versiliese d’adozione. Quattro autentiche eccellenze locali che portano alto il nome della nostra terra nei maggiori teatri italiani e internazionali. Gli apuani Giuseppini e Bologna, nelle loro lunghe carriere, hanno calcato i più prestigiosi teatri riscuotendo ovunque successi di pubblico e di critica. Con loro, come detto, due amici con cui hanno condiviso tante recite di successo: Alida Berti, una stupenda voce che dal repertorio lirico leggero sta affrontando con successo un repertorio sempre più lirico e impegnativo, e Amadi Lagha che è oggi uno dei tenori più contesi al mondo. È infatti appena rientrato dal Teatro Verdi di Trieste dove ha riscosso un altro trionfo con Turandot, ruolo che riprenderà questa estate al Festival Puccini di Torre del Lago.

Al piano altri carraresi doc: il maestro Mariani collabora con la scuola di Fiesole e il Conservatorio di Firenze, si è specializzato in accompagnamento lirico e si è esibito in concerti di successo con grandi star internazionali; Davide Lena, nonostante la giovanissima età, sta bruciando le tappe di una promettente carriera avendo già vinto prestigiosi premi internazionali e regalerà una pagina della sua bravura.