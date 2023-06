“Festa della musica“ a Villa Cuturi Talent show con un mare di artisti

Una “Festa della musica“ molto speciale quella che va in scena questa sera alle 21 a Villa Cuturi di Marina di Massa. E’ il giorno in cui, finalmente, prenderà il via la bella stagione: niente di meglio che festeggiare questo traguardo nel nome della condivisione grazie all’associazione La Rivincita – guidata dall’avvocato Carmen Federico – che ha organizzato l’happening dal sapore sociale oltre che culturale.

Un contest in piena regola, ricco di esibizioni: salirà sul palsoscenico anche Pietro, un ragazzo autistico. A presentare ci saranno Carmen Federico e il cantautore Alberto Lagomarsini. Una serata talent, durante la quale saliranno sul palco tanti artisti e un ospite d’eccezione: il cantautore Aleandro Baldi. "Nessuno resta indietro – ha detto la Federico – Un mondo che si lega a doppio filo con quello del sociale, che è caro da sempre alla nostra associazione". Si esibiranno tanti artisti: Simona Galli, Alberto Lagomarsini, Ruggero, Alessandro Del Sarto, Sofia Corsi, QueenDganga, Benedetta Spagnoli, Anna Borghetti, Manu Ley, Ginevra, VEX, Michele Bragazzi, Piero Shehu Kuqo, Ginevra Mantovani. Con la partecipazione di Asd Caribe Loco di Marilena e Valeria Minieri, Extrapalco, Manuart di Manola Caribotti e i piccoli artisti massesi, Art&Musical School di Lara e Morena Maggiani.

Tante le associazioni coinvolte nel progetto ideato e promosso da La Rivincita, sostenuto dal Comune. La Festa della musica ha incassato anche l’endorsement di un’artista del territorio molto apprezzata come Teresa Plantamura, anche lei impegnata nel sociale, che ha aperto concerti di Berté, Gazzé ma non solo e ha lanciato di recente il nuovo album “In canto“ dopo “Parole liberate“. L’aspetto dell’inclusione è cruciale e si lega a doppio filo: questa edizione della “Festa della musica“ si conferma un appuntamento chiave dell’estate massese. "Iniziative così – ha detto l’assessore comunale al sociale Francesco Mangiaracina – interpretano al meglio il mood di associazioni che negli anni si sono spese molto per la città". Le tematiche di cultura e sociale "vengono portate da tutti perché sono di tutti", ha sottolineato Monica Bertoneri, assessore comunale alla cultura. L’evento di stasera è a ingresso libero, per maggiori info si può contattare il 3333907913.

Irene Carlotta Cicora