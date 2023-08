Festa della birra, boccali vuoti L’opposizione critica la sindaca "Ennesimo pasticcio della giunta"

"Annullata la festa della birra. Altro pasticcio della giunta Arrighi". A sostenerlo e il consigliere 5 Stelle Matteo Martinelli dopo che la società di Paolo Caldana ha rinunciato ad organizzare la ‘Carrara Bier Fest’. "La vicenda dell’edizione 2023 della festa della birra inizia ad assumere i connotati di una autentica farsa – prosegue Martinelli –. Ancora una volta la sindaca e la sua giunta hanno regalato alla città un ulteriore e fulgido esempio di non essere in grado di amministrare. Lo scorso 29 marzo Imm pubblica una manifestazione di interesse per la gestione della ‘Carrara Bier Fest’. Le date indicate nell’avviso, dal 16 agosto al 2 settembre, sono in netto anticipo rispetto alle passate edizioni e gli operatori del settore commerciale e turistico si ribellano. Perché tale sconveniente anticipo? La risposta è semplice: l’amministrazione Arrighi, probabilmente anche con interventi di ordine economico che dovrà chiarire, ha nel frattempo deciso che il 9 settembre dev’esserci il concerto di Gabbani, e per via di tempi tecnici le date vanno spostate".

Tuttavia di fronte agli operatori della ristorazione inferociti "la sindaca decide di fare dietrofront e il 14 aprile in consiglio comunale annuncia che l’assemblea dei soci di Imm – aggiunge Martinelli –, ha deliberato lo spostamento dal 12 al 30 settembre. Questo, così come riferito dalla Arrighi, significa che lo spostamento non è stato deciso l’amministratore unico di Imm, Sandra Bianchi, ma è stato deciso dalla politica. La sindaca però fa bella figura, almeno temporaneamente, facendosi interprete degli umori del settore ma non senza contraccolpi".

"Pare che una delle due aziende che aveva partecipato alla manifestazione di interesse abbia ritirato immediatamente l’offerta perché le nuove date erano molto meno appetibili delle prime. Ci si chiede ma usando solo del gran buonsenso, non era più semplice calendarizzare il concerto di Gabbani fuori dal periodo in cui si svolge storicamente la festa della birra? Dalle parole di Sandra Bianchi, non certo dalla sindaca, apprendiamo che l’evento non si farà perché anche l’altra azienda ha dato forfait".

"Ci si chiede allora se per Imm un concerto di cui dobbiamo ancora vagliare i costi, varrà la perdita di due settimane di Festa della Birra – conclude il consigliere dei 5 Stelle –. E per qualcuno non sarà un grattacapo da poco. Sono aperte le scommesse su chi, anche stavolta, la Arrighi cercherà di scaricare le responsabilità. Escludendo il segretario generale, già troppo inflazionato come capro espiatorio, forse sarà il turno della Bianchi, dell’azienda o di Topolino?".