Festa del Primo Maggio Cgil, Cisl e Uil alzano la voce E chiedono risposte

Un po’ di pioggia, leggera, che ha bagnato la festa del primo maggio non ha scalfito la forza della manifestazioneorganizzata da Cgil, Cisl e Uil: un corteo partito con gli ombrelli e le bandiere da piazza Garibaldi con oltre 200 persone, fra cui i vari candidati a sindaco e tanti aspiranti consiglieri comunali di Massa, è salito lungo viale Chiesa per raggiungere il teatro Guglielmi. Sul palco i tre segretari provinciali: Nicola Del Vecchio (Cgil), Andrea Figaia (Cisl) e Franco Borghini (Uil). Lotta al precariato e sicurezza sul lavoro, politiche per un’occupazione stabile e di qualità sono stati i temi declinati ricordando i 75 anni della Costituzione nata e fondata sul lavoro. "All’amministrazione guidata dal sindaco Persiani abbiamo chiesto ripetutamente, la disponibilità, mai arrivata, ad aprire un confronto per stipulare un protocollo di contrattazione – ha detto Del Vecchio -. Come inascoltate sono rimaste le critiche verso il tentativo di cambio di destinazione di lotti di zona industriale o la visione contraria alla norma regionale in materia di escavazione".

Marmo che, come hanno detto i sindacati, vede utili altissimi per l’attività estrattiva a fronte di numeri sulla povertà troppo elevati. "La manifestazione evidenzia la centralità che i sindacati hanno nel territorio – ribadisce Figaia -. Su alcuni temi come le bonifiche, la necessità di donarci di nuove infrastrutture, ma anche marmo e portualità siamo in grado di andare oltre i confini comunali per proporre una visione di insieme utile al sistema e alle Istituzioni". "Il Primo Maggio per noi è mobilitazione – incalza Borghini - per rivendicare posizioni che portiamo avanti da tempo. La sanità continua ad avere troppe criticità e la sicurezza sul lavoro con più di mille morti all’anno non è accettabile. La Costituzione non si fonda su precarietà e sfruttamento. A livello locale resta aperta la vertenza aperta che va dalle bonifiche alla sanità, dal turismo alla costa e su cui vogliamo risposte".