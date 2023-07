Festa del libro tra arte e attualità Incontri e dibattiti in sette serate

Montereggio, protagonista di una delle storie più antiche della Lunigiana coi famosi librai, torna a ospitare la Festa del libro. Lungo le vie del borgo reading, incontri con autori e dibattiti per la 19esima edizione di una manifestazione apprezzata.

Il via oggi dalle 18, in programma 7 incontri con gli autori per dibattere su temi contemporanei come guerra, legalità, ambiente, digitale, partendo dai libri. In apertura l’artista Ale Puro, vincitore con ‘Il ninja innamorato’ del Silent Book Contest – Gianni Di Conno Award 2023, illustratore e street artist. E’ un premio particolare, dedicato ai libri senza parole. Seguiranno alle 19 la conversazione con Matteo Manzin, autore de ’La cascina delle piane’ e alle 21 presentazione del libro ‘Il fronte russo’ di Luca Steinmann, doloroso resoconto della guerra in Ucraina. Domani alle 19 Danilo Taino, giornalista editorialista del Corriere della Sera presenterà il libro ’La guerra promessa’, che approfondisce la contesa di Taiwan e le strategie attorno all’Indo-Pacifico. Alle 21 l’incontro con la direttrice de La Nazione e Qn, Agnese Pini, che presenta il libro ‘Un autunno d’agosto’ la storia della sua famiglia colpita dall’eccidio nazifascista a San Terenzo Monti. Gran finale domenica alle 19 con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana che parlerà di attualità politica. Per finire alle 21 Carlo Vanoni e il suo libro d’arte ’Io sono il cambiamento’. Lungo il borgo bancarelle, un mercato del libro usato, raro e di occasione per curiosare e acquistare.

"Siamo orgogliosi delle tradizioni di Montereggio – ha detto il sindaco Claudio Novoa – L’amore per i libri è nel dna dei suoi abitanti e non è un caso che a Montereggio sia nato il Premio Bancarella nel 1952. E’ l’unico paese in Italia a essere inserito nel circuito delle Book Town. Sono certo che anche quest’anno la Festa del Libro, oltre a creare dibattito, sarà un elemento attrattivo per i turisti".

Monica Leoncini