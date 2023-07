Festa del libro e tante... Nuvole Due kermesse dedicate alla lettura Parata di big tra dibattiti e manga

Reading, incontri con autori e dibattiti alla 19esima Festa del Libro a Montereggio, al via venerdì 28 luglio dalle 18 in vie e piazze del borgo. Sette incontri con gli autori per dibattere sulle questioni contemporanee: guerra, legalità, ambiente, digitale, partendo dai loro libri. "Siamo orgogliosi delle tradizioni di Montereggio – dice il sindaco Claudio Novoa – L’amore per i libri è nel dna dei suoi abitanti e non è un caso che a Montereggio nasca il Premio Bancarella nel 1952 e sia stato l’unico paese in Italia a essere inserito nel circuito delle Book Town. Sono certo che anche quest’anno la Festa del Libro, oltre a creare dibattito, sarà un elemento attrattivo per i turisti". In apertura l’artista Ale Puro vincitore con ’Il ninja innamorato’ del Silent Book Contest – Gianni Di Conno Award 2023, seguiranno alle 19 la conversazione con Matteo Manzin, autore de ’La cascina delle piane’ e alle 21 presentazione del libro ’Il fronte russo’ di Luca Steinmann, doloroso resoconto della guerra in Ucraina. Sabato 29 alle 19 Danilo Taino columnist del Corriere della Sera col libro ’La guerra promessa’, che approfondisce la contesa di Taiwan e le strategie attorno all’Indo-Pacifico. Alle 21 l’incontro con la direttrice de La Nazione Agnese Pini che presenta il libro ’Un autunno d’agosto’ la storia della sua famiglia colpita dall’eccidio nazifascista a San Terenzo Monti. Domenica 30 alle 19 arriva il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana che parlerà di attualità politica. Infine alle 21 Carlo Vanoni e il suo originale libro d’arte ’Io sono il cambiamento’. Appassionati e cultori dei libri di ogni genere potranno sbizzarrirsi in piazza Rizzoli.

Ad anticipare la kermesse sarà il 22 e 23 luglio “Nuvole a Montereggio“, quarta edizione del festival del fumetto. In primo piano il premio ’Fumetto nella Gerla’ vinto da ’Totò. L’erede di don Chisciotte’ di Fabio Celoni e qualche novità. Tra queste il lancio, in diretta web con Kyoto, di un nuovo manga: ’Kyo no Okami Ponya’ di Sheng Shin Fen e Takashi Mizuno. Il fumetto giapponese trova ispirazione dalla saga dei librai di Montereggio. E proprio la ricchezza e la diversità dei tanti mondi del manga saranno al centro dell’edizione 2023. Lo spiega il direttore organizzativo, Giacomo Maucci: "Importante la presenza di Caterina Rocchi, fondatrice di una delle realtà di riferimento per la cultura Manga in Italia, Lucca Manga School, ma anche autrice per Tunué e Becco Giallo. Ospite d’onore Elisa Menini, vincitrice del ’Fumetto nella Gerla’ 2022 con ’La Missione di Kintaro’, tributo al mondo nipponico". Menini è anche l’autrice del poster ufficiale di Nuvole a Montereggio 2023. A lei è pure dedicata una mostra nell’antica chiesa di Sant’Apollinare.

