Festa del Coni aperta a tutti

La provincia di Massa e Carrara parteciperà alla ’Giornata nazionale dello sport’ del Coni fissata il prossimo 2 giugno e che, probabilmente, si terrà in Lunigiana. Si tratta di una giornata aperta a tutti, dedicata alla promozione dello sport, della salute e della qualità della vita, dove enti, istituzioni, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni entrano in contatto con bambini, ragazzi e adulti con campagne di sensibilizzazione sociale ed esibizioni di sport. In provincia saranno attivati anche i centri estivi Coni per i giovanissimi tra i 5 e i 9 anni, con football americano, nuoto, triathlon, basket, pallavolo, ippica, calcio, atletica leggera, pattinaggio a rotelle, ginnastica, wushu kung fu tradizionale.