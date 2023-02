Si è svolta ieri “Forestazione urbana” con la messa a dimora di alcuni alberi alla scuola Dante Alighieri in via La Salle. La sezione Italia Nostra Massa Montignoso da oltre 20 anni posa piante in questa scuola e "già nel 2000 iniziammo con 5 grandi cipressi, poi abbiamo continuato saltuariamente con altre e varie alberature come olivi, lecci e celtis australis fino a oggi che siamo tornati per sistemare gli alberelli messi nel 2022 e per inserirne altre tre nuovi, due lecci e un cipressetto – spiega Bruno Giampaoli – L’importanza della manifestazione, al di là del numero delle piante, è didattica e culturale per far capire ai giovani l’importanza della biodiversità. Erano presenti alcune classi delle elementari con i loro docenti accompagnati dalla dirigente Carmen Menchini, che ha ringraziato Italia Nostra e Assiolo e invitato i giovani a rispettare le piante. E’ intervenuto anche Antonino Panatteri, ex capo della Forestale della provincia che ha voluto ricordare ai giovani l’essenziale funzione della fotosintesi clorofilliana senza la quale gli alberi non ci darebbero l’ossigeno. Per ultimo è intervenuto l’assessore Marco Guidi che ha ringraziato le associazioni per l’iniziativa. Erano presenti con i tecnici Panatteri e Marchetti, i soci della sezione di Massa-Montignoso: Carlo Milani, Francesco Silvestri, Manlio Pontelli e consorte, Agnese Bondielli e Claudio Cresti.