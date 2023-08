Festa d’agosto in centro storico Balli in piazza e una mongolfiera

Il centro storico di Massa si anima di musica, esibizioni e spettacoli di strada questa sera per celebrare la “Festa d’agosto“, iniziativa realizzata dai commercianti associati al Centro Commerciale Naturale “Massa da vivere“ con il patrocinio del Comune di Massa e con il supporto di sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl. bizioni itineranti.

Tante le iniziative in programma, due originali spettacoli dei maghi “I senza nome” che stupiranno con un mare di trucchi alle 21 in via Porta Fabbrica (via Ghirlanda) e alle 22.15 in piazza Bertagnini. Alle 21.30 davanti al Duomo Airship Pirate di Teatro Moro, Yuri con la sua straordinaria biciclettamongolfiera esplorerà il centro storico di Massa. La musica della Taranta suonerà in piazza Aranci dalle 21.30, ci saranno infatti i MUS (Movimento Unico Sud): un progetto apuano che è il risultato di 15 anni di ricerca nell’ambito della musica popolare pensato, ideato e realizzato da Marina Macrì (voce, tamburi a cornice, lira calabrese) e Gianmaria Sìmon (voce, fisarmonica, chitarra, chitarra battente, organetto diatonico, bouzouki, tamburi a cornice, arrangiamenti). Completa l’organico il maestro Matteo Rovinalti (violino). Un viaggio nelle vivaci e ritmate danze insieme alle ballerine Silvia Rossi e Irene Cellaro.

"Una vera e propria festa – ha spiegato Elisabetta Zanetti, presidente dell’associazione Centro Commerciale Naturale “Massa da vivere“ – che i nostri soci, molti negozi e locali del centro storico, hanno pensato per ringraziare i turisti e i cittadini che sempre di più scelgono di fare acquisti da noi e di passare il tempo libero in città. Tutti i nostri eventi e iniziative, infatti, sono sempre gratuite. Abbiamo pensato che fosse un bel modo per festeggiare insieme l’estate in allegria".

Inoltre come tutti i venerdì i bambini potranno ascoltare Piera ’la raccontastorie’ in “La fiaba della sera”, questa settimana in piazza della Conca alle 21.30, e partecipare al trekking urbano gratuito “Visit Massa” alla scoperta della città insieme alla guida Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia: partenza del trekking alle 21 in piazza Mercurio. Un’occasione per camminare insieme, rivedere, scoprire panorami, il verde cittadino e angoli nascosti della città. E’ necessario prenotare tramite Whatsapp 347 0372764 o via mail [email protected]