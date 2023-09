Festa da favola per bambini e genitori a Licciana Nardi

Torna al centro Icaro di Costamala, nel Comune di Licciana Nardi, l’iniziative dal titolo “Favoleamerenda”, prevista per domenica dalle 15 alle 17 con ingresso gratuito. Un pomeriggio dedicato alle famiglie, quindi a tutti da 0 a 99 anni, che si svolgerà al centro gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, dove sono operativi tre educatori della cooperativa “Aurora Domus”. E’ l’appuntamento di fine estate, stagione che è stata ricca di eventi grazie al progetto “Futuro aperto”, selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, nato per offrire ai giovani, tra i 12 e i 17 anni, diversificate opportunità educative, formative, ricreative e ludiche. Durante il pomeriggio di domenica, dalle 16, è in programma la performance “Impro-Fabula” dei ragazzi di tre centri giovanili - “Icaro” di Costamala, “Monsignor G. Sismondo” di Pontremoli e “Cento Fiori” di Arpiola - che hanno partecipato al laboratorio di improvvisazione teatrale curato dall’instancabile Guglielmo Perez dell’associazione Mirpò. La giornata sarà animata da laboratori e momenti ludici grazie a Avis - sezione di Terrarossa, gruppo Emergency Lunigiana e Arci Agogo di Aulla, mentre un altro momento di spettacolo sarà presentato alle 17.30 da Officine Tok con “Storie di Sabbia”. Alle 18 i genitori e la cittadinanza saranno invitati sulla terrazza del centro per la presentazione di “Aurora Fortevento” una favola di Alessandra Sbarra, che racconta di come la normalità possa essere sconvolta da una patologia chiamata alopecia. Il ricavato del libro, in vendita durante la giornata, andrà all’Associazione sensibilizzazione alopecia areata (ASAA). Alle 16.30 l’arrivo di Lino con il suo gelato, per la merenda.