Festa con gli amici a quattro zampe Giochi, agility e ospiti del canile

Gli animali stanno entrando in numero sempre crescente a far parte delle famiglie, con una carica affettiva tale da essere considerati dai proprietari come membri effettivi del nucleo.

Domani l’amministrazione comunale ha organizzato una giornata dedicata agli amici a quattro zampe dalle 15 al Parco Centro Giovanile Anspi San Giuseppe di Arpiola. L’evento prevede momenti ludici e prove di agility, consigli di esperti su diritti, cura salute, alimentazione ed educazione degli animali da affezione ed è prevista la distribuzione di snack forniti da Pet Store Conad. L’amministrazione ha avviato una vera e propria campagna ‘Mulazzo Pet-Friendly’: "Dopo la realizzazione dell’area di sgambamento del canile di Groppoli, dedicata a Elisa Toracca, abbiamo avviato un nuovo progetto per i nostri fedeli compagni". Il sindaco Claudio Novoa spiega che tutte le attività commerciali, alberghi e ristoranti dei 32 borghi del comune, hanno ricevuto un apposito adesivo da applicare all’ingresso per indicare l’adesione al progetto, ciotole per l’acqua e dispenser con sacchettini per deiezioni. La campagna serve anche a incentivare l’ospitalità e aumentare l’attrattività turistica dei luoghi: "Il nostro Comune – spiega Novoa - è di forte richiamo. Secondo una ricerca effettuata dalla Regione Toscana nel 2022 siamo la prima meta turistica della Lunigiana". Il progetto è stato realizzato grazie alla partnership con Pet Store Conad e all’adesione del canile di Groppoli, dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e dell’Associazione A.N.T.A di Massa Carrara. "Il nostro amore per gli animali – dice Andrea Musso, titolare di Pet Store Conad - si esprime non solo con l’apertura in Lunigiana del primo Pet Store Conad della Toscana ma anche con il sostegno a iniziative sul territorio come questa e la “Giornata per i nostri amici pelosi“.

Michela Carlotti