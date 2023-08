Festa a notte fonda alla Rotonda di Carrara: Denunciato l’organizzatore, casse sequestrate

Denunciato l’organizzatore dell’evento alla ’Rotonda’ di Marina di Carrara, a due passi dal mare. Anche il furgone bianco con dentro le casse che ’sparavano’ musica sono sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine. La festa era partita venerì notte intorno alle 3: un furgone bianco è entrato nello spazio antistante la spiaggia libera ‘la Rotonda’, in pieno divieto di transito ai veicoli. Altre due auto si erano appostate nelle vie di entrata per chiudere la zona.

Un istante per parcheggiare il mezzo e si sono aperte le porte del mezzo, con all’interno un ‘arsenale’ di casse audio, mixer e luci stroboscopiche. In fretta e furia gli organizzatori hanno allestito lo spazio creando una vera e propria ’discoteca’. Dopo poco erano arrivati ragazzi, circa un centinaio. La musica era forte, in poco tempo l’evento prende forma e il volume si alza sempre di più. Ma la cosa non è passata inosservata, intorno ci sono gli alberghi e le abitazioni.

Alcuni residenti, disturbati dalla musica a tutto volume, avevano chiamato le forze dell’ordine che, in una manciata di minuti, erano arrivati sul posto e avevano identificato tutti i presenti. Ieri le forze dell’ordine hanno chiuso il cerchio e denunciato l’organizzatore dell’evento e sequestrato il mezzo con le casse, così che non possa nuovamente imbastire altre feste a notte fonda. Gli stessi residenti raccontato di altri eventi organizzati durante l’estate in piena notte che hanno causato non pochi problemi a chi voleva dormire, disturbato dalla musica a tutto volume e dalle urla dei ragazzini che si divertivano, incuranti di causare disagi a chi vive nella zona.