Ferruccio Falconi, 96 anni sempre a gonfie vele

Neppure un mese fa Marina di Carrara ha festeggiato i cento anni di Salvatore (Tore) Falconi, bella figura della marineria locale con un curriculum di navigazione in tutto il Mediterraneo e tante cose da raccontare. Adesso è il “fratellino”, Ferruccio, a compiere gli anni: 96. Lui pure con una vita spesa in mare migrando dopo non poche esperienze a Venezia, capopilota dell’antica Repubblica di cui è diventato cittadino onorario e personaggio amatissimo. Non per caso. A Venezia non sono bastati i 45 mila pilotaggi accumulati nella sua attività professionale, Ferruccio Falconi ha dato e continua a dare molto. Da sempre idee, suggerimenti, lezioni, e da qualche anno ormai, al Lido, un Museo del mare originale nella concezione e sempre gratuitamente aperto ai visitatori. Il compleanno del comandante Falconi è stato qui festeggiato dai familiari, i figli Anna Carla, Andrea e Nicola con i nipoti, dai molti amici e da rappresentanti della municipalità e della Curia, da Giampaolo Scarante per molti anni ambasciatore d’Italia in Turchia, artisti e letterati con i quali Ferruccio ha da sempre rapporti.

La visita al museo dove Falconi ha investito i suoi risparmi e che accoglie ottanta dipinti dedicati al mare, pezzi di navi, motori, reperti, strumenti di navigazione e perfino un piccolo sommergibile capace di operare fino a 500 metri di profondità, ha permesso di valutarne l’importanza considerando che è frequentato sovente anche da scolaresche cui Ferruccio fa da guida. Falconi da sempre, conservando con orgoglio le radici marinelle, veneziano nell’animo e ambientalista, conduce la sua battaglia contro il passaggio delle grandi navi da crociera .documentata da decine e decine di interventi sui giornali locali, lettere a sindaci, presidenti della Regione e rappresentanti del governo, interviste a salvaguardia della città.