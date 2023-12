Ferri si candida alle Europee: "Intercetterò fondi per il territorio"

Forza Italia candida alla prossime elezioni europee il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri. Non c’è incompatibilità tra le cariche e il primo cittadino intende sottolinearlo. "Nei mesi scorsi ho incontrato diverse volte il presidente del partito Antonio Tajani con il coordinatore regionale Marco Stella e l’onorevole Deborah Bergamini - spiega - C’è la necessità di rilanciare il partito sul territorio ed è maturata l’idea di presentare un candidato locale. Mi è stata chiesta la disponibilità, io ci ho pensato un po’ poi ho dato il mio consenso". Ferri si era già presentato 5 anni fa nel collegio dell’Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria e Lazio) risultando il primo dei non eletti. L’impegno è gravoso, ma il partito a livello regionale è intenzionato a sostenere questa candidatura.

"E’ il momento giusto per impegnarsi in Europa. Nella prossima legislatura potrebbe verificarsi la svolta con la formazione di una maggioranza legata al Partito popolare europeo. Credo ci sia molto da fare soprattutto per usare in pieno la grande massa di contributi europei allo sviluppo che ad oggi non vengono completamente esauriti. Sarebbe interessante fare da ponte per intercettare fondi europei da investire nella nostra terra". La candidatura è uscita domenica al Congresso provinciale di Forza Italia in sala conferenze dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara: è stato nominato segretario provinciale Gianenrico Spediacci, assieme ai membri di coordinamento provinciale e congresso nazionale. Al congresso presieduto dall’onorevole Raffaele Nevi c’erano l’onorevole Deborah Bergamini e il consigliere regionale Marco Stella. In platea i sindaci Francesco Persiani (Massa), Jacopo Ferri (Pontremoli), Renzo Martelloni (Licciana), Filippo Bellesi (Villafranca) Matteo Mastrini (Tresana). Eletti nel coordinamento provinciale Martina Alibani, Giacomo Bassani, Matteo Basteri, Susan Bottici, Sonia Castellini, Rita Galeazzi, Marco Igen, Silvano Luciani, Roberto Malaspina, Matteo Mastrini, Franco Quiriconi, Catia Ricci, Luciano Tonarelli. Eletti al congresso nazionale Sergio Bordigoni, Manuel Buttini, Antonio Folegnani, Matteo Mastrini, Carlo Turato.

