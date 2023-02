Ferri critica la sindaca "Agrolab: solo parole Adesso servono i fatti"

"Agrolab: basta con le parole, servono i fatti". A dirlo è Cosimo Maria Ferri, consigliere d’opposizione (nella foto). "La sindaca Serena Arrighi aveva annunciato in consiglio comunale come grande notizia l’idea di un tavolo in Regione toscana per affrontare e monitorare la crisi di Agrolab. La politica degli annunci della Sindaca si è scontrata contro la realtà. Come si è letto sulla stampa non solo l’azienda non si è presentata , per collegarsi solo in un secondo momento via zoom, ma ha portato brutte notizie parlando di licenziamenti. Quello che è certo, pur nella difficoltà della situazione, che gli argomenti della sindaca sono apparsi meri annunci privi di proposte concrete. Annunci che non possono aiutare realmente i lavoratori e l’economia del territorio. Ci vogliono i fatti, i tavoli, se gestiti in questo modo, portano poco lontano e diventano un’illusione ed un passaggio inutile. Servono solo alla politica per dire che si sta muovendo. La sindaca pensi meno alle primarie del Pd e più alla città e ai lavoratori. La stessa Regione Toscana aveva fatto grandi promesse su Sanac ma non si è visto un contributo reale. Ora cosa intende fare la Sindaca su Agrolab ? Un altro tavolo?".