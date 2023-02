Ferri attacca Giannetti: "Paghi tu le spese legali?"

Non si placa lo scontro nato con la sentenza del TAR Toscana che aveva ritenuto illeggittima la “deposizione“ di Jessica Fabiani. Alle parole usate dal sindaco di Fivizzano "Ritengo il gruppo d’Italia Viva moralmente responsabile dell’aggravio economico che il Comune dovrà sostenere..." replica Cosimo Maria Ferri:" Una vittoria formale, una vittoria di Pirro? - si domanda Ferri - Noi crediamo nella tutela dei diritti dei cittadini, nel rispetto delle regole e ci difendiamo di fronte alla supremazia del potere e a chi vuole violare le regole. Una vittoria formale? La forma, caro sindaco, è sostanza e se questo è il vostro modo d’operare mi preoccupo per i cittadini. Perchè non avete esercitato il potere di autotutela esistente per la Pubblica Amministrazione? Il TAR Toscana ha annullato l’atto in quanto illeggittimo e siete stati condannati a pagare le spese legali che ammontano a quasi 5.000 euro, denari con cui il Comune avrebbe potuto aiutare a pagare le bollette chi è in difficoltà. Lei è contento così? Buon lavoro, ma ora mi dica se sarà lei a pagare le spese di tasca propria o le addosserà al Comune facendo un debito fuori bilancio?".

Roberto Oligeri