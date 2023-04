Ferri alla Casani "Potenziare hospice"

I posti hospice che mancano nel presidio ospedaliero di Pontremoli sono ancora al centro delle richieste del sindaco Jacopo Ferri alla direttrice generale dell’Ausl Toscana Nor Ovest Maria Letizia Casani. " Ne occorrono almeno 2 - dice Ferri - Ogni giorno questo grave ritardo causa disagio e danni moralmente incalcolabili ed economicamente rilevanti". E ricorda la reiterata promessa di attivare a Pontremoli almeno gli spazi hospice già operativi a Fivizzano. "Anche in questi giorni alcune emergenze rischiano di essere risolte con trasferimenti di pazienti a Massa - prosegue il sindaco - Un desolante affronto al dolore di persone e familiari già provati dalla malattia. Chiedo una risposta efficace anche se tardiva. Di tutto il resto avremo modo di parlare, magari in SdS, quando vorrà, e quando la presidenza avrà la bontà di convocarla. Far trascorrere il tempo sperando che i problemi si dimentichino non può essere tollerato".