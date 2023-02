Ferri accusa, degrado a 360 gradi

Campo profughi, paesi a monte, cassonetti stracolmi. Il consigliere di opposizione Cosimo Ferri lamenta il degrado e l’incuria in cui versa la città e in una nota suona la squilla all’amministrazione comunale.

"In questi giorni – scrive Ferri in una nota – sono stato a Bergiola dove ho parlato con alcuni cittadini che mi hanno investito del problema del cimitero. Giustamente è un tema molto sentito e le persone sono molte amareggiate per l’assenza in questi anni della politica. Esiste sul cimitero di Bergiola – scrive Ferri – un progetto che risale all’ anno 2015 , che prevede la realizzaizone di cinquantaquattro loculi e una sessantina di forni per la cremazione. Da allora però assoluto silenzio. Possibile che la politica sia stata così distante in tutti questi anni ? Le persone non sanno dove seppellire i loro cari e penso che ciò non sia degno di un paese civile".

"Occorre trovare una soluzione, così come si richiede un intervento per ristrutturare la cappella che si trova all’interno del cimitero". Ferri cambia poi argomento e interviene sui cassonetti che dai monti al mare sono stracolmi e nell’incuria.

"Ho poi constatato – prosegue il documento del consigliere di opposizione – anche la situazione dei cassonetti e mi chiedo come sia possibile con tutti i soldi che il Comune dà a Nausicaa che non siano sostituiti. Anche i paesi a monte meritano rispetto ed efficienza , invito Nausicaa a provvedere alla sostituzione".

Dai monti passa poi a Marina: "Inoltre nella giornata del Ricordo mi sono recato all’ex colonia Vercelli che non dimentichiamo ha ospitato 1200 profughi e che oggi dobbiamo vedere abbandonata, dimenticata e priva di una progettualità. Per non parlare dell’area che si trova nelle vicinanze dove abbiamo anche un magazzino comunale. Invito davvero la giunta a risolvere questi problemi che sono molto sentiti e che meritano rispetto".