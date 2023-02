Fermato con droga e assolto: "non era un pusher"

E’ stato assolto dall’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Si tratta di un giovane di 36 anni di Carrara che era stato fermato, e denunciato, dalla polizia nel novembre del 2020 nei giardinetti pubblici ad Avenza davanti all’Asl, un posto frequentato spesso dai tossicodipendenti. Il giovane, che era insieme ad altri tre coetanei, due dei quali marocchini, aveva con sé alcuni grammi di hashish e 90 euro in contanti. Ma nella successiva perquisizione domiciliare, gli agenti non trovarono altre sostanze stupefacenti né bilancine di precisione. In ogni caso venne denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Al processo davanti al giudice monocratico Valentina Prudente il pm ha chiesto una condanna a 6 mesi di reclusione più una multa di oltre 1300 euro. L’avvocato difensore, Antonio Figaia, ha chiesto che non venisse riconosciuta la rilevanza penale del fatto dal momento che il giovane era tossicodipendente e la droga era solo per uso personale. Il giudice ha assolto il giovane tossicodipendente carrarino.