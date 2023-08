"Fermatevi e trattiamo" Il Comune alza la voce con Regione e Asl "Tutele sul Monoblocco"

di Alessandra Poggi

La cittadinanza si mobilità in difesa del Monoblocco e della sanità cittadina. E lo farà venerdì 18 agosto alle 21,30 con una grande fiaccolata proposta dal ‘Comitato primo soccorso e urgenza’ che illuminerà con le fiaccole della protesta le vie del centro, da palazzo civico fino all’ex ospedale di Monterosso. Intanto la sindaca Serena Arrighi e la vice assessore alla sanità Roberta Crudeli hanno avuto un confronto con i vertici dell’azienda sanitaria e della Regione. "Abbiamo discusso a lungo con i vertici di Asl e Regione per chiedere, una volta per tutte, un approccio serio e professionale all’intera vicenda del Monoblocco – scrive Arrighi –. In queste settimane abbiamo ascoltato una serie di proposte presentate e poi ritirate senza non solo nessun tipo di impegno scritto e formale, ma senza nessuna spiegazione razionale e concreta di cosa abbia di volta in volta portato alle singole decisioni. Già la settimana scorsa ho scritto alla direzione dell’azienda sanitaria, e per conoscenza alla Regione, chiedendo documenti, cronoprogrammi e motivazioni sulle scelte che si vogliono prendere riguardo la sanità cittadina. Ma abbiamo ricevuto una documentazione non esaustiva. Ad oggi l’unica cosa certa per l’Asl sembra essere il trasferimento entro fine settembre della chemioterapia al Noa. Una scelta che avrebbe un grande impatto, intanto sui pazienti, ma anche sull’intera città e rispetto alla quale ad oggi non c’è stata ancora fornita spiegazione tecnica del perché l’azienda voglia procedere in tal senso. Per questo motivo chiedo che si blocchino fin da subito le procedure di trasferimento al Noa della chemioterapia – conclude la nota –, e poi si affronti finalmente in maniera condivisa ed esaustiva l’intera riorganizzazione dei servizi al Monoblocco alla luce dei verbali dei vigili del fuoco".

Sulla questione interviene il ‘Comitato primo soccorso e urgenza’. "La città di Carrara ormai è al punto in cui si gioca tutto – scrivono dal Comitato –. Spiace dirlo ma l’amministrazione di Carrara, nonostante fosse chiamata in causa nel verbale di giugno dei vigili del fuoco, da marzo in poi non ha fatto niente per informare nelle sedi opportune la collettività carrarese. Non dovrà più accadere che questioni di vitale importanza siano gestite per mesi all’interno dei palazzi, lasciando l’Asl libera di muoversi, seguendo gli orientamenti ondivaghi e sgangherati, che hanno reso la sanità locale un museo di promesse non mantenute, di progetti mai terminati, di patti istituzionali traditi e svenduti. Non vogliamo cronoprogrammi minacciosamente unilaterali. Veda il consiglio comunale con l’apporto di tecnici super partes, quali interventi e quale cronoprogramma costruire per rispondere ai verbali dei vigili del fuoco, non dei vertici dell’azienda sanitaria con il placet della Regione Toscana".

E se la sindaca e la vice sindaca non hanno ancora sciolto le riserve sulla partecipazione o meno alla fiaccolata, della maggioranza i consiglieri comunali che hanno già detto che ci saranno sono Maria Mattei, Silvia Barghini, Nicola Marchetti e Luca Vinchesi. Sulla posizione del ‘ni’ ci sono invece Guido Bianchini, Gianmaria Nardi, Alberta Musetti e Augusto Castelli. Marzia Butteri non si è espressa.

"Se la fiaccolata sarà uno strumento per dare forza alla sindaca, all’amministrazione e al consiglio comunale nel loro lavoro in difesa del Monoblocco e delle attività sanitarie, io ci sarò – scrive Bianchini un po’ a nome di tutti gli indecisi –. Se sarà un’iniziativa per riproporre proposte improbabili e strumentalizzazioni di forze politiche che a Carrara fanno finta di tutelare cittadini e servizi sanitari, sarò da un’altra parte". L’opposizione andrà compatta con tutti consiglieri, che sono Massimiliano Manuel, Andrea Tosi, Andrea Vannucci, Simone Caffaz, Massimiliano Bernardi e Filippo Mirabella.