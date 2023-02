Femminista e attrice Ky allo Spazio Alber1ca Si parla di diritti umani

Reduce dall’enorme successo del Padiglione della Costa d’Avorio, dove si affacciava 25nne per la prima volta alla Biennale Internazionale di Venezia 2022, Laetitia Ky (nella foto), artista, attrice, modella e scrittrice, femminista e attivista per i diritti umani sarà a Carrara, martedì alle 18, ospite di Spazio Alber1ca. L’incontro che si terrà all’ex ospedale San Giacomo, moderato da Alessandro Romanini, co-curatore del padiglione della Costa D’avorio della Biennale e docente in Teoria della Percezione e Psicologia della Forma e di Teoria e Analisi del Cinema e degli Audiovisivi all’Accademia di belle arti di Carrara. Laetitia Ky nel suo percorso artistico e personale si è sempre resa portavoce dei diritti umani e, soprattutto, dei diritti delle donne, trasformando le sue opere in inni alla libertà, potenti e cariche di significati, volte alla rivendicazione di un’emancipazione femminile e alla tutela di diritti troppo spesso calpestati perchè senza voce, specialmente nel continente africano.

L’incontro è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]