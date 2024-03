Fedeli riuniti per la pace. Celebrati Quaresima e Ramadan

Tutti insieme, musulmani, cattolici e medodisti evangelici, per celebrare Ramadan e Quaresima, quest’anno in concomitanza, all’insegna della pace e della giustizia. Come da alcuni anni, le comunità islamiche di Carrara e Massa – l’associazione Rahma e l’associazione Marocco – la comunità cristiana con l’ufficio Migrantes e la Diocesi di Massa Carrara, e la Chiesa Metodista Evangelica hanno voluto confermare l’appuntamento dell’"Iftar in città". L’"Iftar" è il momento di rottura del digiuno assunto come espressione della ’convivialità delle differenze’ per la costruzione di un mondo di pace e giustizia, una giornata con cui far levare alto il richiamo al cessate il fuoco per far parlare i cuori in Palestina e Terra Santa, come in Ucraina. I fedeli apuani si sono dati appuntamento alla Torre Fiat di Marina di Massa.

La giornata, che ha visto la partecipazione di tanta gente, è stata celebrata con la rottura del digiuno, la preghiera della comunità musulmana e l’intervento comunitario delle due comunità islamiche di Carrara e Massa, della Chiesa Metodista e della Diocesi di Massa Carrara. Tra le autorità presenti, anche il sindaco di Massa Francesco Persiani.