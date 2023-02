FdI si prepara alle comunali e apre alle liste civiche

Vertice a Equi Terme dei dirigenti di Fratelli d’Italia di Lunigiana e Garfagnana. "Questi due territori non sono la Toscana di serie B – hanno detto il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il deputato Alessandro Amorese, che hanno già avanzato proposte in Parlamento e in Consiglio regionale –. Vogliamo creare una piattaforma di idee e progetti che serviranno come base programmatica per le regionali del 2025 e le amministrative del 2024, dove saremo aperti, valutando caso per caso, a discutere anche con formazioni civiche. Bisogna continuare ad investire per aumentare l’offerta dei servizi e la riqualificazione del patrimonio edilizio in abbandono. Per combattere lo spopolamento e favorire l’insediamento di imprese, come FdI sollecitiamo misure che incentivino l’apertura di botteghe e negozi, anche per riscoprire mestieri antichi, e consentano la riqualificazione urbana e abitativa".

I due dirigenti di FdI chiedono siano potenziati servizi come sanità, trasporti e scuola. Perché le zone dove i servizi sono adeguati difficilmente si spopoleranno. "Vanno sostenute le strutture ricettive e gli esercizi commerciali - aggiungono -. La capacità attrattiva di un territorio dipende anche dalle caratteristiche delle strutture ricettive. Servono investimenti mirati per la ripartenza di questa fetta di Toscana: bisogna colmare il divario tra le aree metropolitane e il resto della regione".