FdI si oppone all'installazione di un luna park a Poveromo, "Criticità ambientali e di viabilità"

Luna park, non tardano ad arrivare anche le polemiche politiche. Questa volta sulle barricate è Fratelli d’Italia, nell’inedita veste di opposizione alla maggioranza di centrodestra. "Ogni anno – spiegano – arriva puntuale il tentativo da parte di qualcuno di installare un luna park in città. Ruota panoramica, lago delle orche, luna park all’ex parco dei conigli la nostra città sembra diventata la meta preferita per questo tipo di attrazioni. Questa volta a farne le spese però sarebbe la zona di Poveromo".

"Abbiamo ricevuto numerose telefonate da parte di residenti della zona che chiedono spiegazioni e trasparenza rispetto a questa nuova installazione – afferma il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia – la zona di Poveromo è una zona residenziale ma anche a vocazione ricettiva, con un contesto anche ambientale che mal si concilia con la presenza del luna park, peraltro il luogo individuato presenta notevoli criticità non solo di carattere ambientale ma anche in termini di viabilità, l’adiacente strada di via Poveromo è infatti trasformata in un parcheggio illegittimo e l’ingresso in via Verdi è caratterizzato da un incrocio molto pericoloso, spesso causa di incidenti".

"Unica nota positiva – proseguono – è finalmente la pulizia da parte della proprietà della area che, tuttavia, non può andare a discapito della tutela ambientale della area retrodunale. La zona di Poveromo, concludono da Fratelli d’Italia, ha bisogno di strade pulite, erba tagliata, asfaltato e maggior decoro non certo di un luna park che mal si concilia con le caratteristiche e le potenzialità di sviluppo della zona".