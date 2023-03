FdI mette in campo i big Donzelli atteso al Guglielmi L’addio di Guadagnucci Correrà assieme a Guidi

di Alfredo Marchetti

Fratelli d’Italia schiera in campo i big. Ieri mattina ha incassato l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni dell’ex capogruppo di FI in consiglio comunale Luca Guadagnucci e venerdì alle 18 al teatro Guglielmi arriva uno dei vertici nazionali del partito, ovvero Giovanni Donzelli. Marco Guidi quindi, dopo aver atteso alcuni giorni per far decantare la sbornia post mozione di sfiducia all’ex sindaco Francesco Persiani, inizia a calare i suoi assi. Soltanto sabato aveva presenziato alla discesa in campo a suo favore del Nuovo partito socialista con l’arrivo a Massa di Lucio Barani. Ieri la presentazione del passaggio a Fdi dell’ex esponente di Forza Italia. "Guadagnucci ha maturato in queste settimane di aderire a Fdi e sposare il percorso di Giorgia Meloni, per poi candidarsi con noi. Il suo ruolo sarà responsabile degli enti locali, coordinerà tutti gli eletti. Si amplia quindi la famiglia di Fdi: il progetto sia locale che nazionale sta avendo successo. Siamo soddisfatti, Guadagnucci è di fatto tornato a casa".

Non tardano ad arrivare le parole dell’ormai ex membro del partito del Cavaliere: "Sono contento di essere accolto a braccia aperte da Fdi di cui condivido appieno il progetto politico, per me è un rientro a casa, la mia area politica è sempre stata questa. Ero nel Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Ricordo che dopo la tragica svolta di Fiuggi, noi Rautiani ci riunivamo nella sede di via Cairoli, pochi militanti ma tanti libri in sezione. Era il 1995 e quell’impegno politico si concretizzò in attività culturale. All’epoca era da poco nata mia figlia e iniziai a lavorare, tralasciando l’impegno politico. Poi arrivò l’occasione di entrare in Lega nel 2018. Il passaggio successivo è stato l’ingresso in Forza Italia. Oggi, l’uscita da FI è una scelta obbligata: con la dirigenza provinciale ormai si erano creati troppi attriti, le convergenze ben minori delle divergenze. In Forza Italia, a livello provinciale e regionale c’è ben poca progettualità e attenzione al territorio, nessun contenuto, solo ricerca di posti di potere. La scelta di uscire da Forza Italia è stata quindi inevitabile – prosegue nella sua analisi –. Mi dispiace per i volenterosi ragazzi del coordinamento comunale che sono stati beffati dal regionale e non hanno trovato il giusto appoggio dai vertici nazionali".

Un passaggio anche sulla ventilata espulsione: "Sono stato leale a quella che era l’azione politica di Fi. Le accuse del coordinatore regionale, prese dal provinciale, erano false e infondate. Anche se non ho ricevuto nessuna convocazione per la contestazione delle violazioni, gli altri accusati si. Questo è un motivo sufficiente per non avere più la mia fiducia. Il regionale ed il provinciale ci accusano di aver agito in favore di altri partiti durante le elezioni politiche per un tornaconto personale, ma ovviamente non sanno dirci quale, perché non c’è; probabilmente si misurano per loro stessi. Ora che sono in Fdi – conclude Guadagnucci al termine della sua presentazione –, farò del mio meglio per consolidare il successo del partito di Giorgia Meloni".