Fdi dichiara guerra totale al sindaco "La spaccatura? È tutta colpa sua"

Fratelli d’Italia suona i tamburi da guerra. Il partito dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi non arretra di un passo e punta il dito sul sindaco Francesco Persiani, giudicato come l’unico responsabile della spaccatura della maggioranza. La nomina di un assessore a tre mesi dalle elezioni, la volontà di non fare un passo indietro del primo cittadino sono stati mal digeriti da Fdi, che ora annuncia un tavolo con le altre forze politiche di Centrodestra per salvare il salvabile. Il coordinatore regionale del partito guidato da Giorgia Meloni Fabrizio Rossi ci va giù duro. "Non siamo abituati a girarci altrove, tantomeno a mettere la testa sotto la sabbia. A differenza del sindaco Persiani, è molto tempo che rappresentiamo allo stesso che le cose non stanno come lui le rappresenta. L’ultima vicenda che ha visto in un primo momento la nomina di un assessore al Pnrr, a tre mesi dalle elezioni, e le dimissioni dell’assessore al bilancio certificano la confusione che il civico Persiani sta portando, non da ora, nell’amministrazione a Massa. Noi conosciamo bene le realtà dove il Centrodestra sta amministrando e sono ben lontane da quella di Massa: qui è stata posta a pochi mesi dal voto una mozione di sfiducia e da tempo le forze della maggioranza e gli eletti della sua lista civica hanno manifestato notevoli perplessità sull’operato sopratutto del sindaco, oltre che per una sua ricandidatura. Se siamo in questa situazione non si può fare finta di niente. Non ci sono le condizioni per riconfermare la fiducia al sindaco. Parliamo di lui perché nonostante tutto, la coalizione e la giunta hanno saputo lavorare e produrre politica e buona amministrazione. Il sindaco non fa tutto da solo, non amministra in solitudine. Il Centrodestra è maggioritario a Massa alle elezioni politiche, ma proprio perché lo è, non può non prendere atto che non sono queste le condizioni politiche per poter ipotizzare un bis per un sindaco che ha saputo dividere, anziché unire il Centrodestra".

"Prendiamo atto – prosegue – che Persiani abbia deciso, con la sua condotta e le sue dichiarazioni, di rompere l’unità del Centrodestra, senza pensare al bene della città. Quando la metà delle forze di centrodestra in consiglio comunale e fuori non riconoscono più la capacità di Persiani di essere sintesi per il futuro progetto di governo, chi ha veramente a cuore le sorti della città dovrebbe prenderne atto e fare un passo di lato. Persiani preferisce rompere i rapporti storici e l’alleanza tra Lega, Fdi e Forza Italia, per una mera volontà di imporre la sua ulteriore candidatura, che sarebbe stata tale se tutto fosse andato come a Grosseto, Arezzo o Pistoia. Così non è stato. I cittadini valuteranno chi ha lavorato per la città e chi invece come Persiani pensa di poter nominare un assessore per due mesi e contemporaneamente ricevere le dimissioni di un assessore come quello al bilancio che lo ha seguito per 5 anni".

"Siamo sicuri – conclude – che gli alleati della Lega, così come hanno fatto i tanti amici ed eletti di Forza Italia non accetteranno che Persiani possa rompere l’unità che da sempre rappresenta per FdI un valore fondamentale contro la sinistra. Nei prossimi giorni, verrà convocato il tavolo dei rappresentanti di FI, Lega e FdI. Siamo certi che la priorità è governare bene la città per i prossimi 5 anni, senza personalismi e con la massima condivisione. Senza improvvisazioni, senza tentennamenti".

AM