Fazzoletti rossi per Hayez. Schmidt: "Iniziato un percorso"

La tela di Hayez degli Uffizi Diffusi ha richiamato 5mila visitatori in 5 mesi di esposizione alla Sala dei Sindaci, trasformata in un museo. Il positivo bilancio dell’idea è stato assaporato ieri con la cerimonia chiusura dell’esposizione che volge al termine oggi. "Il grande successo della nostra prima mostra Uffizi Diffusi a Pontremoli fa piacere – ha detto Schmidt, tornato ieri a Pontremoli – Tra l’altro esposizione è stata affiancata in modo esemplare da tanti eventi. E non solo cittadini, ma anche studenti, turisti e autorità sono arrivati in visita da varie parti della penisola per ammirare il capolavoro di Francesco Hayez.Questa mostra si è dunque confermata un modello concreto del concetto degli Uffizi Diffusi, da ripetere, e sicuramente troverà altri seguiti a Pontremoli".

La sala è stata presidiata da volontari delle associazioni durante tutto il periodo dell’esposizione e per questo nel corso della cerimonia di chiusura dell’iniziativa sono state consegnate delle pergamene ricordo. Ad accogliere il direttore anche gli studenti con al collo il fazzoletto rosso, usato in occasione delle visite guidate in cui si sono prestati a fare da ciceroni illustrando il ritratto del Conte Arese di Hayez. La cerimonia si è svolta nella Piazzetta della Pace con la partecipazione delle scuole superiori, coinvolte in diverse occasioni per valorizzare la mostra. Hayez (1791-1882) è un artista fra i maggiori interpreti del romanticisimo, grazie alle sue opere in cui gli ideali del Risorgimento, legati al concetto di patria e libertà, vengono rappresentati attraverso soggetti che appartengono ad un passato epico e lontano.

La tela ospite d’onore della galleria comunale ritrae il conte Arese Lucini, patriota, ex colonnello napoleonico, che partecipò ai moti risorgimentali tra il 1820 e il 1821 e per questo finì sotto processo delle autorità asburgiche. Fu condannato a morte, pena poi convertita in tre anni di durissima detenzione nel penitenziario austriaco dello Spielberg, lo stesso in cui Silvio Pellico scrisse “Le mie prigioni“. Giustificandosi con l’ incapacità di mentire, Arese Lucini alla fine vuotó il sacco confessando i nomi degli altri accusati tra cui Pietro Maroncelli. Nel dipinto il patriota è rappresentato con lo sguardo rivolto verso l’osservatore e indossa una tenuta militare. A salutare Schmidt il sindaco Jacopo Ferri, con la vice Clara Cavellini, l’assessore Annalisa Clerici, l’ex sindaca Lucia Baracchini e lo storico Paolo Lapi.

"Siamo soddisfatti – ha detto Ferri – Sono stati mesi intensi, sia quelli precedenti all’inaugurazione, che questi ultimi. Abbiamo investito impegno in questo progetto e ci abbiamo creduto ancora di più. Oggi possiamo dirci orgogliosi di quello che è stato “Uffizi Diffusi - Francesco Hayez a Pontremoli“. Ringrazio tantissimo il direttore Schmidt per l’opportunità che ci ha accordato e per la grande disponibilità, umiltà e stima che ci ha sempre dimostrato. Inutile dire che ci auguriamo che tutto questo sia un arrivederci e l’inizio di un percorso in cui Pontremoli e l’arte continuino a procedere di pari passo". Prima di lasciare Pontremoli Schimidt ha voluto come di consueto andare a visitare nella chiesa di san Francesco il bassorilievo della Madonna col bambino di Agostino di Duccio, a cui è molto legato.

