Favoreggiamento: il legale Rinaldo Reboa chiede il rito abbreviato

di Patrik Pucciarelli

Richiesto il rito abbreviato per l’avvocato Rinaldo Reboa. Il legale del presunto killer Daniele Bedini è indagato per tentato favoreggiamento. Tutto è nato durante una perquisizione a casa di Bedini quando, secondo la Procura di Massa e i carabinieri, l’avvocato avrebbe provato a sviare le indagini mettendosi in tasca una scatola con alcuni proiettili compatibili con quelli utilizzati per il duplice omicidio. Delitti avvenuti nel giugno del 2022 a Marinella di Sarzana dove, secondo le accuse, il presunto killer avrebbe giustiziato Nevila Pjetri e la trans Carla Bertolotti.

"Sono fiducioso, l’udienza è stata fissata al 30 gennaio - spiega l’avvocato - dopo questa data avremo tutte le risposte". Reboa è difeso dal legale del foro di Spezia, Riccardo Balatri, che in udienza predibattimentale è stato sostituito dalla legale Claudia Volpi. "Abbiamo fatto la richiesta di rito abbreviato - spiega l’avvocato Volpi -, in questa sede non c’è stata la discussione quindi il fascicolo è stato rinviato". L’udienza predibattimentale è un udienza filtro che ha lo scopo di evitare la celebrazione di procedimenti inutili in un’ottica di celerità ed efficienza del processo penale. In questo frangente si possono formulare le richieste di rito alternativo come nel caso in oggetto dove le richieste sono state formulate al giudice Antonella Basilone.

Sul fronte accuse queste sono state totalmente respinte da Reboa che si è sempre dichiarato completamente estraneo all’accaduto dove "la mamma - così aveva dichiarato l’indagato riferendosi alla madre di Bedini, Paola Menconi - mi ha infilato qualcosa nella tasca della giacca, il tutto è avvenuto in una frazione di secondo. Ricordo di aver tirato fuori gli oggetti senza sapere cosa avessi in tasca. I carabinieri presenti mi hanno detto ‘Eh no, così avvocato no’, ma non capivo a cosa si stessero riferendo".