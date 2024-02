"Fateci tornare a casa nostra". La fuga dal palazzo dopo il crollo e ora in una stanza d’albergo

Dopo il boato del tetto che precipitando sul solario ha interrotto il sonno nell’alba della paura, il giorno dopo in quindici sono ancora fuori di casa, chi in albergo, chi da amici o parenti. Si chiedono quando potranno tornare al civico 274 del viale XX Settembre a Carrara, perché tutta la loro roba è là, tra le mura di quei sette appartamenti dichiarati inagibili dopo il crollo improvviso. Il boato li aveva svegliati alle 5 di martedì. Nessun ferito, ma è stata l’alba più lunga per gli abitanti del palazzo. Si sono affacciati alle finestre, hanno sentito le urla di chi da fuori gridava loro di uscire, si sono precipitati giù dalle scale e una volta in giardino hanno realizzato che il tetto del loro palazzo non c’era più.

Sono 7 dei 16 appartamenti quelli subito evacuati e poi dichiarati inagibili. Il palazzo, che compie 72 anni, ora è sotto i raggi x dei tecnici che dovranno valutare gli interventi necessari a metterlo in sicurezza. Un palazzo di edilizia popolare i cui appartamenti sono stati poi riscattati. Si è subito attivato il Comune di Carrara per trovare una sistemazione a chi non sapevano dove andare, e in 5 ora aspettano il verdetto sulla loro casa all’hotel Annunziata a Massa. Tra loro c’è Giovanna Lorenzini, originaria di Fossone, ha 88 anni e ora divide una stanza dell’albergo con il figlio Carlo Anatrini che di anni ne ha 60.

"Ero a letto, ho sentito un gran rumore e mi sono svegliata di soprassalto, all’inizio pensavo ci fosse stato un incidente sul viale, non avrei mai pensato che fosse crollato il tetto" racconta. Lei e il figlio invalido abitano al terzo piano, proprio sotto l’appartamento sul quale è ceduta la porzione di tetto. "E’ stato un brutto risveglio, mi sono affacciata dalla finestra e tutti mi gridavano di scendere, di lasciare la mia casa – ricorda –. Non capivo più niente, ho chiamato mio figlio, che anche lui si era svegliato per il forte rumore. I vigili del fuoco hanno bussato alla porta dicendomi che dovevo uscire subito di casa, così ho preso qualche vestito e mi sono precipitata giù dalle scale. Da 24 anni abitiamo lì, siamo in affitto, ma ora vista anche la situazione mi metterò alla ricerca di un’altra casa, però vorrei tanto rientrare nell’appartamento al più presto. Ci hanno detto che minimo passeranno tre giorni, i lavori sono già iniziati".

Le opere per la messa in sicurezza procedono. "Stanno puntellando i solai per alleggerire il carico e mettendo i ponteggi per la rimozione dei detriti e dei calcinacci – spiega l’amministratrice del condominio Valentina Buselli, in carica da qualche mese –. Faremo un’assemblea straordinaria dove verrà messo sul tavolo il capitolato per capire quali saranno le spese di ripristino".

Spese che riguarderanno la parte crollata ma probabilmente sarà necessaria anche una valutazione della situazione di tutto il tetto. "Ho parlato con il vecchio amministratore riguardo al tetto – raccontano i coniugi Antonio Soprano e Anna Frisina, proprietari dell’appartamento al piano terra –, ci è stato detto che il crollo è il risultato delle infiltrazioni". Marito e moglie originari di Napoli vivono insieme alla figlia Amalia, a marzo dell’anno scorso hanno acquistato l’appartamento per stare vicini al figlio "e ora ci parlano già di 30mila di spesa per il tetto sottolineano amareggiati. L’amministratore di prima sapeva di queste problematiche ma al momento dell’acquisto non ci è stato detto niente", raccontano amareggiati. Loro sono stati svegliati dalle urla. "Abbiamo preso subito i nostri due gatti, qualche vestito, il necessario per stare fuori di casa pochi giorni e siamo scappati fuori in giardino – spiegano – . Meno male che il comune ci ha trovato un alloggio ma vogliamo rientrare a casa nostra, poi cercheremo di capire anche le spese da sostenere visto che i problemi al tetto c’erano da tempo ma non ci sono mai stati esposti"