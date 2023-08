"Fate la convenzione per Torano e Carrara: l'archivio anarchico in attesa da 23 anni"

Gli anarchici tornano a chiedere la convenzione per usare come archivio i locali dell’ex scuola di Torano e riprendere la catalogazione ferma da 23 anni. La decisione di rimuovere quanto rimane nella storica sede del Germinal della documentazione cartacea, in parte già trasferita a Torano, per alleggerire la volta del Politeama è legata ad una relazione dei carabinieri arrivata in Comune. "Già due anni fa la difesa della Caprice aveva chiesto una perizia ipotizzando che il peso dei libri potesse essere stata una concausa dei crolli, e non ne era seguito nulla – scrive ora l’associazione “Archivi Germinal –. Ora di nuovo si tende a sviare l’attenzione da una situazione irresponsabile che si protrae da decenni, e cioè la mancata messa in sicurezza dell’intero stabile, con la notizia del trasloco dell’Archivio Germinal, dove si rileva la presenza di un’ingente quantità di materiale cartaceo, mentre la perizia del tecnico del tribunale cita anche la presenza di cumuli di materiale edile che nulla hanno a che fare con il Germinal. Nella richiesta (inviata al Comune già il 28 marzo ‘23) il Giudice afferma la necessità di provvedere a verificare le opere provvisionali installate (i famosi puntelli da controllare), acquisire la documentazione relativa alla struttura metallica realizzata nei locali Benetton per procedere all’individuazione del soggetto responsabile e monitorare il quadro fessurativo presente al piano terra e ai piani superiori, il famoso monitoraggio già inserito nelle ordinanze di Zubbani, e mai attuato".

"Come Archivio Germinal siamo disponibili a spostare il materiale cartaceo rimasto nel Politeama per agevolare la messa in sicurezza e per proteggere i libri altrimenti esposti a rischio da agenti atmosferici – prosegue la nota –, con le finestre aperte dal vento e rimaste così per mesi. Ma da anni chiediamo e aspettiamo la firma della convenzione scaduta, per il rinnovo dell’affidamento dei locali di Torano dove porteremo il materiale, e dove continuiamo la catalogazione e la cura dell’archivio, prezioso patrimonio di tutta la città, così poco curato dalle amministrazioni precedenti. In seguito alla firma della convenzione procederemo con il trasloco temporaneo dei libri e dei documenti". Ma Germinal ribadisce che "quando i lavori del Politeama saranno ultimati i libri dovranno tornare nella sede originaria, affidata alla Federazione anarchica italiana dal Comitato di Liberazione Nazionale nell’immediato dopoguerra come riconoscimento dell’indispensabile apporto alla resistenza da parte dei gruppi anarchici del nostro territorio".