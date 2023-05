"Farsa della destra sul destino del vecchio ospedale"

"Non sappiamo se rappresentano una farsa o una tragedia le posizioni del centrodestra sul vecchio ospedale". Così il candidato sindaco del Partito Repubblicano Italiano Guido Mussi sulla destinazione d’uso del complesso immobiliare dismesso. "Prima l’amministrazione uscente elabora lo sciagurato progetto di realizzare la nuova Casa di Comunità in zona stazione condannando al degrado la struttura dismessa – prosegue Mussi – Ora l’ex assessore ai lavori pubblici vorrebbe riaprirlo, collocandovi ambulatori e altri servizi sanitari che dovrebbero andare nella Casa di Comunità. La scelta più logica sarebbe stata destinare il vecchio ospedale a Casa di Comunità spostandovi medici di famiglia, servizi sociosanitari, uffici e laboratori, oltre a realizzarvi una Rsa e reparti di degenza per pazienti dimessi dal Noa". Quanto al futuro, "se non è revocabile l’incomprensibile decisione della giunta Persiani di costruire ex novo la Casa di Comunità creando nuova cementificazione alla stazione, riteniamo che le possibilità siano due. La prima è il trasferimento degli uffici della Prefettura e della Provincia liberando così Palazzo Ducale che sarebbe reso alla sua naturale vocazione di centro culturale della città. L’altra è la trasformazione in un polo scolastico". Intanto, in merito alla questione del posizionamento delle ’plance’ per i manifesti elettorali, i repubblicani hanno inviato un esposto alla Prefettura "affinché si possa porre rimedio al danno, una vera e propria offesa alla democrazia". A presentare l’esposto l’avvocato Francesco Tartarelli, candidato nella lista del Pri.