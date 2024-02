Farmoplant, l’ora del verdetto. Edison: Regione e Comune davanti al Consiglio di Stato

Dopo oltre 3 anni di attesa, il Consiglio di Stato potrebbe forse mettere la parola fine al contenzioso sull’inquinamento della falda sotto l’area ex Farmoplant. E’ stata infatti fissata la data dell’udienza pubblica per la discussione di merito sul ricorso presentato da Edison che contesta e chiede l’annullamento della sentenza del Tar di Firenze risalente ormai a novembre 2020 e che stabiliva la (co)responsabilità dell’azienda nell’inquinamento della falda di Massa Carrara, in qualità di erede della Farmoplant attiva fino agli anni ’90. A maggio 2021 il Consiglio di Stato, con specifica ordinanza, aveva respinto la richiesta di sospensione cautelare della stessa sentenza del Tar. Chiara la motivazione: "Sotto il profilo del ‘periculum in mora’, il pregiudizio di carattere economico paventato dalla società risulti recessivo rispetto all’esigenza di procedere celermente alla bonifica di cui trattasi". Il Tar a novembre 2020 aveva di fatto considerato l’azienda erede di Farmoplant (co)responsabile dell’inquinamento della falda, obbligandola a rispettare le disposizioni del Ministero, impartite nel 2018, ossia presentare un progetto di bonifica della falda entro 6 mesi.

Per il ricorso al Consiglio di Stato si erano costituiti in giudizio Arpat, Regione Toscana e Comune di Massa. Quest’ultimo aveva scelto come legale Domenico Iaria del foro di Firenze, dello studio Lessona di Roma, affidandosi anche a un consulente esperto, il geologo Andrea Piccinini che ha già preso parte anche alla campagna di analisi dell’inquinamento della falda con l’Associazione temporanea di imprese che aveva vinto l’appalto Sogesid nel 2018. E nello stesso anno Edison aveva presentato il primo ricorso al Tar contro gli atti del Ministero dell’ambiente che chiedevano alla società di presentare un progetto di bonifica della falda.

La vicenda fra sentenze e ricorsi si è trascinata fino a oggi. In questi giorni, Arpat ha deciso di rescindere l’incarico professionale con un legale esterno per potersi invece affidare nel contenzioso all’avvocatura interna della Regione Toscana e siamo ormai agli sgoccioli, salvo ulteriori proroghe. Il giudizio di merito è atteso nella seconda settimana di maggio. La vicenda chiama in causa anche il Ministero dell’ambiente in qualità di diretto interessato: l’individuazione del responsabile della contaminazione della falda apuana rappresenta un passaggio essenziale anche per poter richiedere la compartecipazione alle spese per il progetto di bonifica approvato e messo in gara compresa la fase di elaborazione esecutiva da Sogesid proprio nelle scorse settimane, del valore di poco inferiore a 10 milioni di euro, Iva esclusa.

Francesco Scolaro