Farmacie Comunali offrono Consigli Gratuiti su Disturbi del Sonno

Da domani le farmacie comunali saranno disponibili per consigli gratuiti sui disturbi del sonno, in particolare per quelle che vengono chiamate apnee ostruttive del sonno. Il progetto ‘Occhio al sonno’ è organizzato da Nausicaa e viene erogato nelle farmacie comunali, in collaborazione con il Comune, la specialista pneumologa Rigoletta Vincenti e il consulente Riccardo Pollina. Inoltre Vincenti a partire da settembre visiterà gratuitamente negli ambulatori della Pubblica assistenza tutti quei pazienti a cui saranno riscontare anomalie legate alle apnee notturne. "Facciamo questa campagna portando avanti i criteri legati alla prevenzione – ha commentato il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – Una volta intercettate, le malattie del sonno possono essere trattate con successo e restituire a chi ne soffre una vita serena".