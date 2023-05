Farina dolce della Lunigiana, domani incontro produttori-Regione

Si parlerà della farina di castagne della Lunigiana Dop domani alle 16 al castello di Terrarossa. L’incontro è organizzato da Regione Toscana ed è rivolto agli operatori della filiera e al comitato promotore della farina di castagne della Lunigiana, nato nel 2004 e formato da 15 membri, tra i maggiori produttori di farina Dop. Tra i fondatori del comitato, l’agriturismo Montagna Verde e l’azienda agricola di Barbara Maffei ad Apella. La superficie di produzione della farina di castagne della Lunigiana comprende i 14 comuni lunigianesi in cui le peculiarità del territorio, la varietà di castagne usate, l’essicazione e la macinatura realizzate con tecniche antiche, rendono la farina eccezionale. Non a caso ha ottenuto nel gennaio 2006 il riconoscimento della Denominazione origine protetta (Dop), nel 2011 la certificazione di origine controllata (Doc) ed è sempre più apprezzata. Ma la produzione è altalenante. Il 2022 ha chiuso con la raccolta in recupero rispetto ai periodi precedenti in cui la produzione aveva sofferto cali. Coldiretti Massa Carrara ha registrato l’aumento della produzione (+20%) in linea col trend nazionale, mentre il 2021 per la farina Dop era stata una stagione magra con appena 21 quintali di prodotto contro i 38 del 2019. La paura dei produttori è la stessa della direzione regionale agricoltura: "La presenza del cinipide e lo sviluppo di ulteriori patologie che negli anni hanno indebolito la filiera della Dop - si legge nella nota regionale - e lo sviluppo delle aree castanicole toscane e italiane". Così l’organismo di controllo della DOP ha redatto un piano dei controlli. Bisogna mantenere la fertilità del suolo anche attraverso le concimazioni, mantenere la vigoria della pianta con la potatura, inviare al servizio fitosanitario la nota degli interventi di lotta biologica, micro-biologica e l’uso di feromoni attrattivi: sono alcune delle indicazioni per la difesa dei castagneti infestati.

Michela Carlotti