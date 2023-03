"Faremo rispettare le leggi per tutelare la montagna"

Rispetto della legge per tutelare le sorgenti delle Apuane. E’ una delle novità della campagna elettorale dell’ambasciatore Cesare Ragaglini emersa lunedì durante l’incontro nel paese di Forno, assieme al portavoce di Politiké, Ruggero Porta. "Le nostre montagne, le Apuane, sono preziose perché da qui sgorgano alcune delle più importanti sorgenti della Toscana, come quella di Forno appunto – ha detto Ragaglini –, e abbiamo il dovere di preservarle dall’inquinamento. Lo abbiamo detto in maniera chiara: le leggi ci sono e vanno fatte rispettare. Questo è il cambio di passo che attueremo sin dai primi giorni". Un tema che il candidato ha legato a "tutela e riqualificazione dei borghi montani, una priorità nel programma che stiamo elaborando insieme ai cittadini che hanno messo in luce le criticità dei paesi di montagna che soffrono lo spopolamento, dove mancano servizi adeguati e le attività commerciali sono sempre meno. Territori fragili che hanno bisogno di importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di riqualificazione complessiva". Diverse le soluzioni ipotizzate a partire da un "grande progetto di riqualificazione e ristrutturazione dei borghi montani che inizia dalla ricognizione della situazione attuale e dai rilievi da parte di esperti per tracciare le criticità e delineare le azioni operative. Serviranno opere di miglioramento delle infrastrutture, la creazione di ambulatori medici di prossimità dove sia possibile organizzare anche un servizio di ambulatorio mobile nei paesi più piccoli".

Ragaglini vuole garantire "l’accesso alle connessioni digitali veloci per rendere appetibili i borghi" e punta alla realizzazione di "un sistema di albergo diffuso per una strategia turistica diversa proiettata nel futuro e che inglobi le attività mare-montagna. Ricognizione dei terreni privati abbandonati per trattare con i privati e assegnarli a chi ha intenzione di lavorarli". Prevista inoltre l’istituzione di una Consulta cittadina dedicata solo ai borghi montani.

A conclusione dell’incontro un passeggiata nel cuore di Forno "per toccare con mano la bellezza del paese – conclude - che ancora conserva un fascino incredibile come il cinquecentesco Ponte dell’Indugio e la Casa Socialista: un edificio che come tutto il paese merita più cura e attenzione da parte delle istituzioni".