Fantastica, e la danza “accende” il palcoscenico per i più piccoli

Tornano ad aprirsi mercoledì le porte del Teatro Guglielmi per gli spettatori più piccoli, della scuola primaria. Secondo appuntamento della rassegna voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus nell’ottica della formazione del pubblico e di una educazione civica per i cittadini di domani. “Esercizi di fantastica” il titolo dello spettacolo nato da un’idea di Giorgio Rossi. Una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi, con gli interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti. Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato: una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Esercizi di fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di “Fantastica” dello scrittore Gianni Rodari, di cui nel 2020 si celebrano i 100 anni dalla nascita.