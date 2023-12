Fanno nascere la nipotina. Regalo d’amore all’equipe

Molte volte l’amore riesce a spezzare catene, superare muri, dare un senso all’esistenza. Se poi viene impresso in un’opera d’arte ancora meglio. Si tratta di un messaggio potente quello riportato in calligrafia cinese su una pergamena dall’artista Hu Xingliang, che è stato donato nei giorni scorsi al Consultorio di Avenza. ’Grande amore senza confini’: è questo il significato che è stato trasmesso alle operatrici del consultorio aperto dall’Asl nella frazione di Carrara. Un gesto per ringraziarle dell’assistenza in gravidanza e durante il puerperio prestata alla figlia dell’artista in occasione della nascita della nipotina.

Patrizia Monteleone, responsabile del Consultorio, ringrazia Hu Xingliang, anche a nome delle colleghe, per la preziosa pergamena e per il messaggio di altissimo valore che contiene. "Questo gesto – commenta orgogliosa la dottoressa Monteleone – conferma, ancora una volta, che il Consultorio è la casa di tutte le donne che hanno bisogno di assistenza sanitaria, dunque un punto di riferimento imprescindibile per la comunità". La nascita prevista di una bambina offre dunque l’occasione per condividere la felicità anche con coloro che hanno permesso che tutta la gravidanza offrendo una dimostrazione che la “buona sanità” esiste . Il gesto di un artista alle professioniste del Consultorio è un messaggio chiaro di unione sotto le feste natalizie.