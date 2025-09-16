Famiglie nel caos per la frana che isola i paesi

I disagi per i residenti di Noceto e Castelpoggio si aggravano con l’inizio della scuola. La frana che si è verificata con il maltempo e che ha isolato i due paesi sta creando allarme fra i genitori degli studenti. E se per i bambini e le bambine dell’infanzia e della materna è stato predisposto un servizio ad hoc, gli studenti delle medie dovranno arrangiarsi. Almeno fino a che Autolinee non trovi una soluzione per la manovra dei bus. Sono una ventina i bambini che frequentano la scuola elementare e l’asilo e che ogni mattina devono raggiungere il centro. A loro sarà garantita la possibilità di andare e tornare da scuola a bordo di un pulmino, mentre tutti gli altri si troveranno a fare i conti con un disservizio non indifferente.

Per gli studenti della scuola media che abitano a Noceto la cosa è un po’ più semplice: se un genitore ha la macchina e la lascia prima della frana riesce a raggiungere Carrara, mentre per quelli che abitano a Castelpoggio per raggiungere la scuola ci metteranno più di cinquanta minuti, visto che i genitori saranno costretti a passare da Vallecchia sulla Spolverina. Già la giornata di ieri per tutti loro è stata caotica, ma già da oggi per i piccini di infanzia ed elementari a garantire il servizio sarà Nausicaa, grazie all’impegno del presidente Antonio Valenti e dell’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi, che si sono messi subito in moto per garantire il trasporto scolastico. E questo nonostante il servizio di scuolabus avesse dovuto partire la prossima settimana, in concomitanza con la partenza della mensa scolastica.

Nausicaa si occupa del servizio scolastico, ma solo per chi frequenta infanzia e materna, le superiori come i residenti invece per arrivare in città devono usare i mezzi pubblici di Autolinee Toscana, e in questo senso l’amministrazione comunale non si è mossa. Nausicaa ha predisposto l’impiego del pulmino di emergenza che sarà lasciato in paese, un autista con accompagnatore salirà in paese, proprio sotto la frana, prenderà in carico i bambini che attraverseranno a piedi l’area dello smottamento e li farà salire sullo scuolabus, idem per il ritorno. I genitori dei ragazzi che frequentano le medie promettono di dare battaglia, come promettono di dare battaglia i residenti delle due frazioni montane. Tutti chiedono tempi certi per la messa in sicurezza della strada di competenza della Provincia. Una strada che con le prossime piogge rischia di franare ulteriormente e che necessita di interventi rapidi per essere riaperta e consentire ai paesani di tornare alla vita di sempre.